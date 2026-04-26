Heftiger Unfall: 72-Jähriger stürzt an Kletterfelsen acht Meter in Tiefe

Poppenhausen - Folgenschwerer Unfall an der Steinwand: Ein 72 Jahre alter Mann aus dem niedersächsischen Gleichen ist an dem Kletterfelsen rund acht Meter in die Tiefe gestürzt.

Die Steinwand ist ein beliebter Ort für Kletterer. (Archivfoto) © Frank Rumpenhorst/dpa

Wie das Polizeipräsidium Osthessen zu dem Vorfall am Sonntagnachmittag mitteilte, hatte der Mann gegen 11.45 Uhr das Klettervorhaben gestartet und kurz nach Beginn des Einstiegs den Halt verloren.

Er stürzte zunächst auf ein darunterliegendes Plateau, konnte sich aber auch dort nicht halten, weshalb er letztlich rund acht Meter abstürzte.

Der erfahrene Kletterer wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Kräfte der Bergwacht Wasserkuppe kümmerten sich um den 72-Jährigen. Unterstützt wurden sie durch zufällig anwesende Mitglieder der Bergwacht aus dem unterfränkischen Oberelsbach.