Weniger Aufwand, mehr Erfolg im Abi? Was Schülern beim Spicken droht

Wiesbaden - Weniger Zeit ins Lernen investieren, mit Hilfsmitteln raffiniert spicken und bessere Noten ergattern? 23.700 Schülerinnen und Schüler schreiben noch bis zum 8. Mai in Hessen ihre schriftlichen Abiturprüfungen.

Bis zum 8. Mai zählt es in Hessen für viele Schülerinnen und Schüler noch. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Die wenigsten dürften dabei auf eher riskante Täuschungsversuche setzen. Ertappt werden ist nicht schön. Dennoch sind die Schulen und das Kultusministerium nicht frei von Bedenken, zumal die klassischen Spickzettel im Ärmel oder unter dem Tisch von digitaler Technik abgelöst werden.

"Sorgen, dass Brillen oder digitale Stifte mit Scanfunktionen und nicht sichtbare Ohrhörer in Kombination mit KI-Anwendungen verwendet werden, bestehen bei den Schulen durchaus", teilt das Kultusministerium dementsprechend der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.

Die Prüflinge würden an den Abiturtagen "gegebenenfalls noch intensiver auf Paragraf 30 der Oberstufen- und Abiturverordnung" genau hingewiesen. Hier geht es um "Verfahren bei Täuschungen und Täuschungsversuchen und anderen Unregelmäßigkeiten", heißt es weiter.

Im Internet finden sich kommerzielle fragwürdige Angebote für Prüflinge - wie etwa dieses hier: "Entdecke unser Spick-Set, ideal für diskretes Spicken. Perfekt getarnt und einfach in der Bedienung." Der Anbieter verweist auf langjährige Erfahrungen.

Was droht spickenden Prüflingen im hessischen Abitur, die erwischt werden? Die Oberstufen- und Abiturverordnung des Landes bietet ihnen eine Abstufung je nach Schwere des Falls: Wiederholung der Prüfung mit neuen Aufgaben - oder Bewertung mit null Punkten. Oder noch gravierender: "Wenn die Täuschung oder der Täuschungsversuch vorbereitet war", wird nicht nur die Klausur am Tag, sondern die ganze Abiprüfung als nicht bestanden bewertet.