Weniger Aufwand, mehr Erfolg im Abi? Was Schülern beim Spicken droht
Von Jens Albes
Wiesbaden - Weniger Zeit ins Lernen investieren, mit Hilfsmitteln raffiniert spicken und bessere Noten ergattern? 23.700 Schülerinnen und Schüler schreiben noch bis zum 8. Mai in Hessen ihre schriftlichen Abiturprüfungen.
Die wenigsten dürften dabei auf eher riskante Täuschungsversuche setzen. Ertappt werden ist nicht schön. Dennoch sind die Schulen und das Kultusministerium nicht frei von Bedenken, zumal die klassischen Spickzettel im Ärmel oder unter dem Tisch von digitaler Technik abgelöst werden.
"Sorgen, dass Brillen oder digitale Stifte mit Scanfunktionen und nicht sichtbare Ohrhörer in Kombination mit KI-Anwendungen verwendet werden, bestehen bei den Schulen durchaus", teilt das Kultusministerium dementsprechend der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.
Die Prüflinge würden an den Abiturtagen "gegebenenfalls noch intensiver auf Paragraf 30 der Oberstufen- und Abiturverordnung" genau hingewiesen. Hier geht es um "Verfahren bei Täuschungen und Täuschungsversuchen und anderen Unregelmäßigkeiten", heißt es weiter.
Im Internet finden sich kommerzielle fragwürdige Angebote für Prüflinge - wie etwa dieses hier: "Entdecke unser Spick-Set, ideal für diskretes Spicken. Perfekt getarnt und einfach in der Bedienung." Der Anbieter verweist auf langjährige Erfahrungen.
Was droht spickenden Prüflingen im hessischen Abitur, die erwischt werden? Die Oberstufen- und Abiturverordnung des Landes bietet ihnen eine Abstufung je nach Schwere des Falls: Wiederholung der Prüfung mit neuen Aufgaben - oder Bewertung mit null Punkten. Oder noch gravierender: "Wenn die Täuschung oder der Täuschungsversuch vorbereitet war", wird nicht nur die Klausur am Tag, sondern die ganze Abiprüfung als nicht bestanden bewertet.
Störsender gegen Spicken mit Handy?
Schulen trachten mit einem Maßnahmenbündel danach, Spicken von Anfang an zu verhindern. Dazu zählen laut dem Kultusministerium.
Dazu gehören:
- Hinweise hierzu an jedem Prüfungstag.
- Aufsichten in Klausurenräumen, Fluren und Treppenaufgängen, so dass sich Prüflinge nicht begegnen und absprechen können.
- Kontrollen, ob etwa in Toiletten Handys versteckt worden sind.
- Keine Toilettengänge zu regulären Pausenzeiten - für weniger Kontakte.
- Protokoll darüber, welcher Prüfling wann wie lange abwesend ist.
Und was ist mit Störsendern gegen Spicken mit dem Handy? Das Kultusministerium winkt ab: Diese seien rechtlich nicht zulässig. Der Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Hessen, Thilo Hartmann, weist darauf hin, dass Störsender generell den Funkverkehr störten. Zudem würden Prüflinge "so unter Generalverdacht gestellt".
Auch ein Einsatz von Metalldetektoren sei der GEW vor diesem Hintergrund im Abi nicht bekannt.
Bildungsgewerkschaft fordert faire Prüfungsbedingungen
Auch Hartmann weiß von "kreativeren" Täuschungsversuchen – etwa mit Zweit-Mobiltelefonen, um dem Handy-Einsammeln zu entgehen, oder über versteckte Smartwatches.
Doch "ein solcher Hightech-Betrug stellt eine Ausnahme dar", ergänzt der GEW-Landeschef. Auch das Kultusministerium geht generell beim Spicken auch angesichts konsequenter Gegenmaßnahmen nur von Einzelfällen aus.
Gewerkschafter Hartmann meint, der Fokus sollte "nicht auf immer neuen Kontrolltechnologien liegen", sondern viel mehr entsprechend auf klaren Regeln, wenig "täuschungsanfälligen" Klausuren, fairen Prüfungsbedingungen und einer Stärkung der Medienkompetenz.
Im Abitur braucht es Hartmann zufolge "praktikable Lösungen, die rechtssicher sind". Zudem sollten sie das grundlegend wichtige "Vertrauensverhältnis" zwischen Lehrkräften und Schülern nicht untergraben.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa