Hessentag steht an: 1200 Events und Star-Aufgebot erwarten Euch
Von Nicole Schippers
Fulda - Bald ist es so weit: In knapp vier Wochen beginnt der Hessentag in Fulda.
Das zehntägige Landesfest in der osthessischen Barockstadt wartet mit einem bunten Programm auf, das Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (52, CDU) und der Staatskanzleichef, Staatssekretär Benedikt Kuhn (40), jetzt vorgestellt haben.
"Die Besucherinnen und Besucher können aus fast 1200 kostenfreien Programmpunkten auswählen, zusätzlich zu zehn hochkarätigen Musik-Events in der Hessentagsarena auf dem Domplatz", sagte Wingenfeld mit Blick auf das anstehende Event.
Das Motto des diesjährigen Landesfestes "FD – Foll hessisch" treffe den Ton eines besonderen Jahres, erklärte Kuhn weiter. "Wir feiern 80 Jahre Hessen."
Die Premiere des Hessen-Musicals "Der Allmächtige Handkäs" werde ein Highlight. "Die Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach präsentieren in einer Weinprobe außerdem die Jubiläumscuveé '80-Jahre-Hessen'."
Zu den Höhepunkten des 63. Hessentags zählt der Auftritt von Schlager-Ikone Roland Kaiser (74) am 13. Juni um 20 Uhr. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Songwriter Clueso (46) steht einen Tag später, am 14. Juni um 20 Uhr, auf der Bühne.
Domplatz als "Hessentagsarena" Schauplatz der großen Live-Auftritte
Darüber hinaus haben sich auch Roxette, Peter Maffay, Sarah Connor, Montez, Avantasia, Giovanni Zarrella und Melissa Naschenweng angekündigt.
Deutschlands größtes und ältestes Landesfest wird vom 12. bis 21. Juni 2026 gefeiert. Die fast drei Kilometer lange Hessentagsstraße soll sich durch das Zentrum bis zu den Fulda-Auen erstrecken.
Der Domplatz wird als "Hessentagsarena" der Schauplatz der vielen großen Live-Auftritte. Er bietet Platz für mehr als 10.000 Zuschauer und eine besondere Atmosphäre vor barocker Kulisse.
Eine Vielzahl von Organisationen, Einrichtungen und Vereinen wird sich präsentieren – von Bundeswehr über die Polizei bis hin zu Trachtengruppen.
Den feierlichen Abschluss des Hessentags bildet der traditionelle Festumzug am 21. Juni.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa