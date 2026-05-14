Hessentag steht an: 1200 Events und Star-Aufgebot erwarten Euch

Fulda - Bald ist es so weit: In knapp vier Wochen beginnt der Hessentag in Fulda.

"FD – Foll hessisch" ist das Motto des 63. Hessentags, der in knapp einem Monat auf dem Programm steht. © Hannes P Albert/dpa

Das zehntägige Landesfest in der osthessischen Barockstadt wartet mit einem bunten Programm auf, das Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (52, CDU) und der Staatskanzleichef, Staatssekretär Benedikt Kuhn (40), jetzt vorgestellt haben.

"Die Besucherinnen und Besucher können aus fast 1200 kostenfreien Programmpunkten auswählen, zusätzlich zu zehn hochkarätigen Musik-Events in der Hessentagsarena auf dem Domplatz", sagte Wingenfeld mit Blick auf das anstehende Event.

Das Motto des diesjährigen Landesfestes "FD – Foll hessisch" treffe den Ton eines besonderen Jahres, erklärte Kuhn weiter. "Wir feiern 80 Jahre Hessen."

Die Premiere des Hessen-Musicals "Der Allmächtige Handkäs" werde ein Highlight. "Die Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach präsentieren in einer Weinprobe außerdem die Jubiläumscuveé '80-Jahre-Hessen'."

Zu den Höhepunkten des 63. Hessentags zählt der Auftritt von Schlager-Ikone Roland Kaiser (74) am 13. Juni um 20 Uhr. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Songwriter Clueso (46) steht einen Tag später, am 14. Juni um 20 Uhr, auf der Bühne.