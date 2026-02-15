Fastnacht in Hessen: Wo die größten und besten Umzüge stattfinden!

Auch Hessen kann Fastnacht: Hier könnt Ihr Euch informieren, wo und wann zwischen Fulda und Dieburg die größten und besten Umzüge stattfinden.

Von Michael Bauer



Frankfurt/Wiesbaden/Fulda/Herbstein - Bunte Wagen und Tausende Feiernde: Die Fastnacht erreicht ihren Höhepunkt. Das erwartet Besucher in Frankfurt, Wiesbaden, Fulda und anderen Städten Hessens in den nächsten Tagen.

Der Wagen mit dem Frankfurter Prinzenpaar fährt über den Römerberg. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

In Frankfurt, Hessens größter Stadt, beginnt am Sonntag um 12.21 Uhr der große Umzug durch die Innenstadt. Im Stadtteil Heddernheim geht es dann beim "Klaa Pariser Fastnachtszug" am Dienstag ab 14.11 Uhr munter weiter. Weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus lockt der Wiesbadener Umzug am Fastnachtssonntag die Menschen aus nah und fern an (12.11 Uhr). Mit jährlich mehreren Hunderttausenden Närrinnen und Narren ist er einer der besucherstärksten Fastnachtsumzüge in Hessen.

In Fulda werden am Rosenmontag mehr als 4200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Umzug zu sehen sein. (Archivbild) © Helmut Fricke/dpa Zehntausende Zuschauer erwartet die Stadt Fulda beim größten Rosenmontagszug Hessens, der um 13.33 Uhr startet. Über 260 Zugnummern und mehr als 4200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei dem Umzug dabei sein, wie die Fuldaer Karnevals-Gesellschaft mitteilt. Der Fuldaer Umzug wird damit noch größer als vor einem Jahr. Aufgrund der Waffenverbotszone am Fuldaer Bahnhof dürfen bei der traditionellen Eröffnung keine Kanonen mit Schwarzpulver mehr abgefeuert werden. "Wir haben zum Anschießen dieses Jahr eine elektrisch betriebene Bühnen-Konfettikanone organisiert, die für einen circa zehn Meter hohen Konfettiregen sorgt", teilt FKG-Viziepräsident Jan-C. Frühauf mit. Das Sicherheitskonzept sei wie in jedem Jahr in Zusammenarbeit mit der Stadt Fulda und den zuständigen Behörden angepasst worden. Ein Schwerpunkt sei das Absperrkonzept der Zufahrtswege und der Zugstrecke durch Gitter und Blockaden. Hessen Toiletten in Schule angezündet: Fünf Personen im Krankenhaus Der unsicheren Wetterlage wollten die Fuldaer Narren unerschrocken entgegenblicken: "Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung", betont Frühauf.

Herbsteiner Springerumzug von Rekord-Bajazz angeführt

Der Sprungtanz mit dem Bajazz ist der Höhepunkt des Umzugs am Rosenmontag im mittelhessischen Herbstein. © Uwe Zucci/dpa

Im mittelhessischen Herbstein beginnt der Höhepunkt der Straßenfastnacht am Rosenmontag bereits um 10.11 Uhr mit dem traditionellen Springerzug. Noch mehr als sonst steht in diesem Jahr der Bajazz als Anführer des Sprungtanzes im Mittelpunkt des Interesses. Für die Rekordsumme von 11.110 Euro hat der 33-jährige Julian Herrmann das ehrenvolle Amt ersteigert und sich damit nach eigenen Worten einen Kindheitstraum erfüllt.

Spektakel auch in Seligenstadt und Dieburg