Erschreckende Zahlen: Angriffe auf Zugpersonal in Hessen steigen

Frankfurt am Main - Die Zahl der Angriffe auf Bahn -Mitarbeiter wie Zugbegleiter und Zugbegleiterinnen in Hessen steigt.

Es sind Zahlen, die Sorgen bereiten: Mitarbeiter der Deutschen Bahn werden in Hessen immer öfter angegangen. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Wurden im Jahr 2023 noch 204 Übergriffe auf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Eisenbahnunternehmen im Bundesland zur Anzeige gebracht, waren es 2024 schon 240 und im vergangenen Jahr sogar 268. Das geht aus Angaben der Bundespolizeidirektion Koblenz hervor.

Registriert wurden demnach dabei vor allem Körperverletzungsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Dazu zählen entsprechend unter anderem Bedrohung und Nötigung.

Insgesamt 287 Übergriffe auf ihre eigenen Kräfte im Bereich der Bahnanlagen hat die Bundespolizei in Hessen im Jahr 2025 verzeichnet, darunter den Angaben zufolge 59 Körperverletzungsdelikte, 26 Straftaten gegen die persönliche Freiheit und in 202 Fällen Widerstand gegen die Staatsgewalt.