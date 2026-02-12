Paare beim Bildungsniveau auf Augenhöhe? So ist in Hessen derzeit der Stand

Wiesbaden - Insgesamt knapp 62 Prozent der hessischen Paare ab 18 Jahren haben formal das gleiche Bildungsniveau.

Das Bildungsniveau bei Paaren ist oft unterschiedlich. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

In jedem achten Paarverhältnis war laut den Daten aus dem Jahr 2024 die Frau höher gebildet als der Mann, in jeder vierten Beziehung war dies umgekehrt, wie das Statistische Landesamt unter Bezug auf den Mikrozensus mitteilte.

Um einen Geschlechtervergleich zu ermöglichen, sind jedoch nur heterosexuelle Paare betrachtet worden. Anlass der Analyse ist der Valentinstag.

"Neben dem Geschlecht spielte insbesondere das Alter eine Rolle", erklärten die Statistiker. Jüngere Paare zwischen 18 und 44 Jahren hatten demnach etwas häufiger das gleiche Niveau bei der Bildung (63,9 Prozent) als ältere ab 45 Jahren (60,7 Prozent).

Betrachtet man Alter und Geschlecht zusammen, zeigt sich eine deutliche Verschiebung zugunsten der Frauen, wie aus den Daten hervorgeht.