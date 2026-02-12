Vorzeigestadt Offenbach? Viele dürften extrem überrascht sein - und zugleich auch wieder nicht

"Eine der sichersten Städte Deutschlands" dürfte den meisten bei Offenbach wohl eher nicht in den Sinn kommen.

Von Jan Höfling

Offenbach am Main - "Eine der sichersten Städte Deutschlands" dürfte den meisten beim Gedanken an Offenbach wohl eher nicht in den Sinn kommen. Nur bei wenigen Städten scheint der Widerspruch beim Blick von außen so greifbar.

Vorzeigestadt für Deutschland? So weit ist Offenbach noch nicht. © Boris Roessler/dpa "Offenbach ist eine schlimme Stadt", hatte Rapper Haftbefehl (40), der auf den bürgerlichen Namen Aykut Anhan hört, in einem "Spiegel"-Interview im Jahr 2014 erklärt und von "Aggressivität", "auf die Fresse hauen" sowie Waffengewalt gesprochen. In den vergangenen Jahren hat sich zumindest mit Blick auf die Gewaltstatistik offenbar einiges getan. Inzwischen gilt Offenbach als eine der sichersten Städte des Landes, liegt hinter Erlangen, Fürth und Bergisch Gladbach auf dem vierten Rang. Einem plötzlichen Reichtum kann die Entwicklung nicht zugeschrieben werden, verfügen die Bewohner doch über die geringste Kaufkraft Deutschlands. Hessen Großeinsatz in Mittelhessen: Gebäude brennt lichterloh, Bewohner hört lauten Knall Mit der Frage, wie das mit der Alltagsrealität zusammenpassen kann oder ob die entsprechenden Statistiken vielleicht trügen, hat sich die Sendung "stern TV" auf RTL beschäftigt. Viele der Zahlen, die in dem am Mittwochabend ausgestrahlten Bericht angeführt werden, haben es in sich. 39,8 Prozent der Menschen, die in Offenbach leben, sind Ausländer, 66,5 Prozent haben Migrationshintergrund.

So nah und doch so fern: Frankfurt als anscheinend ganz andere Welt

Die Kaufkraft in Frankfurt ist um ein Vielfaches höher. © Boris Roessler/dpa Reporterin Carolin von der Groeben hat sich vor Ort für den Beitrag "Offenbach: Vom Brennpunkt zur Vorzeigestadt" umgeschaut. Ihr erstes Fazit? "Ich muss sagen, ich war schon in vielen Brennpunkten - und auf den ersten Blick ist eigentlich alles wie immer." Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind der Stadt am Main vielerorts deutlich anzusehen. Dass sich das Stadtbild im Vergleich zu früher stark verändert hat, findet auch Liliane Pfaff. "Wir hatten früher ganz tolle Läden hier", schildert die Seniorin im Gespräch mit von der Groeben. Das sei jetzt nicht mehr der Fall und schlichtweg deprimierend. Die vielen unterschiedlichen Kulturen und Sprachen erschweren in ihren Augen das Zusammenleben spürbar. Man lebe nun aneinander vorbei statt miteinander. "Ich höre auch meine Sprache nicht mehr", erklärt Pfaff. "Ich fühle mich fremd." Mehr als 160 Nationalitäten sind in Offenbach vertreten. Hessen Paare beim Bildungsniveau auf Augenhöhe? So ist in Hessen derzeit der Stand Für Moreno ist die Stadt "einfach Heimat". Woandershin würde er nicht wollen, auch wenn es leider nichts "wirklich Geiles" in der Stadt gebe, wie er auf Rückfrage einräumt. "Vorzüge und Nachteile" habe jeder Ort. Wie ihm geht es anscheinend vielen. Von außen betrachtet muss man bei der Suche nach Vorteilen aber wohl schon sehr genau hinschauen. Vor allem, da Frankfurt nur 13 S-Bahn-Minuten entfernt als reichste Stadt des Bundeslandes eine ganz andere Welt zu sein scheint.

Perspektiven als Katalysatoren für positive Entwicklung - aber noch extrem viel Luft nach oben