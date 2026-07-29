Feuer in historischer Altstadt in Hessen: Schaden in Millionenhöhe befürchtet

Lauterbach - In der historischen Altstadt von Lauterbach in Mittelhessen ist ein Feuer ausgebrochen. Es wird ein Schaden in Millionenhöhe befürchtet.

Die Flammen drohen auch auf andere Gebäude in der historischen Altstadt von Lauterbach überzugreifen. © Fuldamedia

Zudem empfehlen Polizei und Feuerwehr den Anwohnern rund um den Marktplatz wegen der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Wie ein Polizeisprecher sagte, gingen gegen 17.20 Uhr mehrere Notrufe ein. Demnach soll das Feuer zunächst in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen sein.

Die Flammen hätten sich aber schnell ausgebreitet und drohten, auf benachbarte Gebäude überzugreifen.