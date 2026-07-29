Feuer in historischer Altstadt in Hessen: Schaden in Millionenhöhe befürchtet
Lauterbach - In der historischen Altstadt von Lauterbach in Mittelhessen ist ein Feuer ausgebrochen. Es wird ein Schaden in Millionenhöhe befürchtet.
Zudem empfehlen Polizei und Feuerwehr den Anwohnern rund um den Marktplatz wegen der starken Rauchentwicklung Türen und Fenster geschlossen zu halten.
Wie ein Polizeisprecher sagte, gingen gegen 17.20 Uhr mehrere Notrufe ein. Demnach soll das Feuer zunächst in einem Restaurant am Marktplatz ausgebrochen sein.
Die Flammen hätten sich aber schnell ausgebreitet und drohten, auf benachbarte Gebäude überzugreifen.
Verletzte gibt es nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Es komme bereits zu erheblichen Behinderungen.
Noch völlig unklar ist laut Polizei die Brandursache.
Titelfoto: Fuldamedia