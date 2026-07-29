Angeleinter Pitbull fällt Mann an und beißt ihn in den Unterarm: Halterin geht einfach weiter

Kassel - Am Dienstagabend hat in Kassel ein Pitbull einen 29-jährigen Mann angefallen und in den Unterarm gebissen, obwohl das Tier angeleint war. Die Halterin sei anschließend mit ihrem Hund einfach weitergelaufen.

Nach dem Angriff war die Halterin des Hundes mit ihrer Begleiterin einfach weitergelaufen. (Symbolbild) © 123RF/inkdrop

Der Mann musste sich in einem Krankenhaus behandeln lassen und hat mittlerweile bei der Polizei Anzeige erstattet. Eine Sprecherin schilderte am Mittwoch das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war der 29-Jährige um kurz vor 21 Uhr in der Holunderstraße unterwegs, als vor einem Mehrfamilienhaus zwei Frauen mit dem angeleinten Pitbull an ihm vorbeigingen.

Plötzlich sei der Hund vor den Augen seiner Halterin an dem Mann hochgesprungen und habe ihn durch den Jackenärmel in den Arm gebissen.

Als der 29-Jährige die Halterin dann gefragt habe, ob das Tier geimpft ist, sei diese mit ihrer Begleiterin einfach weitergelaufen.