Feuer in Lagerhalle in Maintal: Halbe Million Euro Schaden, Rauchwolke weithin sichtbar
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Von Andrea Löbbecke
Maintal - Bei einem Brand am Sonntagabend auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Maintal im Main-Kinzig-Kreis ist Schätzungen zufolge ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden.
Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Werkshalle aus bis dato unklarer Ursache in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.
Drei Mitarbeiter hätten berichtet, dass sich das Feuer unter dem Hallendach entzündet und innerhalb kurzer Zeit rasant ausgebreitet habe.
Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei ergänzte.
Wegen brennender Kunststoffe entwickelte sich über Maintal eine massive Rauchwolke. Eine Schadstoffmessung habe keine gesundheitsgefährdenden Werte ergeben, hieß es.
Titelfoto: 5VISION.NEWS