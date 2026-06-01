Feuer in Lagerhalle in Maintal: Halbe Million Euro Schaden, Rauchwolke weithin sichtbar

Maintal - Bei einem Brand am Sonntagabend auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in Maintal im Main-Kinzig-Kreis ist Schätzungen zufolge ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden.

Der Schaden beim Brand in dem Recyclinghof wird auf eine halbe Million Euro geschätzt. Verletzte gab es zum Glück nicht. © 5VISION.NEWS

Nach ersten Erkenntnissen geriet eine Werkshalle aus bis dato unklarer Ursache in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte.

Drei Mitarbeiter hätten berichtet, dass sich das Feuer unter dem Hallendach entzündet und innerhalb kurzer Zeit rasant ausgebreitet habe.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei ergänzte.