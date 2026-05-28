Nächtlicher Angriff auf Fabelwesen: Einhorn vor Museum geköpft
Von Sabine Maurer
Korbach - Nächtlicher Angriff auf ein Fabelwesen im nordhessischen Korbach: Wer hat dem Einhorn vor dem Museum den Kopf abgesägt? Die Polizei ermittelt.
Die rund zwei Meter hohe Figur habe seit März als Blickfang vor dem Museum gestanden, um auf die Ausstellung "Fantastische Wesen: Zauber der Mythen und Sagen" aufmerksam zu machen, sagte der Leiter des Wolfgang-Bonhage-Museums, Arnulf Scriba.
Es habe sich um das beliebteste Fotomotiv in der Stadt gehandelt, zudem hätten immer wieder Kinder den Schweif des Fabelwesens eingeflochten.
In der Nacht zum Samstag wurde dem Einhorn von bislang unbekannten Tätern der Kopf mit einer Säge abgetrennt. Bislang hätten sich keine Zeugen gemeldet, sagte ein Polizeisprecher in Korbach. Es sei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahls erstattet worden.
Kopfloses Einhorn bleibt vor Museum in Korbach
Bei der mit weißem Kunstfell versehenen Hartschaum-Figur handelt es sich laut Scriba um die Leihgabe einer Firma. Insgesamt habe die Figur einen Wert von etwa 7000 Euro.
Das Einhorn soll bis zum Ausstellungsende am 14. Juni vor dem Museum stehen bleiben, zur Erklärung für den fehlenden Kopf wurde ein entsprechendes Schild angebracht. Ob die Figur einen neuen Kopf bekommen kann, muss noch geprüft werden.
Titelfoto: Wolfgang-Bonhage Museum Korbach/dpa