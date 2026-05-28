Nächtlicher Angriff auf Fabelwesen: Einhorn vor Museum geköpft

Korbach - Nächtlicher Angriff auf ein Fabelwesen im nordhessischen Korbach: Wer hat dem Einhorn vor dem Museum den Kopf abgesägt? Die Polizei ermittelt.

Die Einhorn-Figur hatte sich zum beliebtesten Fotomotiv von Korbach entwickelt. In der Nacht zum vergangenen Samstag wurde dem Fabelwesen dann der Kopf abgesägt und mitgenommen. © Wolfgang-Bonhage Museum Korbach/dpa

Die rund zwei Meter hohe Figur habe seit März als Blickfang vor dem Museum gestanden, um auf die Ausstellung "Fantastische Wesen: Zauber der Mythen und Sagen" aufmerksam zu machen, sagte der Leiter des Wolfgang-Bonhage-Museums, Arnulf Scriba.

Es habe sich um das beliebteste Fotomotiv in der Stadt gehandelt, zudem hätten immer wieder Kinder den Schweif des Fabelwesens eingeflochten.

In der Nacht zum Samstag wurde dem Einhorn von bislang unbekannten Tätern der Kopf mit einer Säge abgetrennt. Bislang hätten sich keine Zeugen gemeldet, sagte ein Polizeisprecher in Korbach. Es sei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahls erstattet worden.