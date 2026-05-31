Mehr als 4000 Menschen nutzen sie! So läuft das Pilotprojekt mit selbstfahrenden Autos in Hessen

Darmstadt - Rund ein Jahr nach dem Start des Pilotprojekts der Bahn mit autonom fahrenden Shuttles im öffentlichen Nahverkehr wird es Zeit für ein Zwischenfazit. Derzeit sind acht Fahrzeuge in Hessen unterwegs.

Das autonome Fahrzeug "KIRA" ist bislang ein Erfolg. © Boris Roessler/dpa

In Darmstadt, Langen und Egelsbach bringen die autonomen Fahrzeuge aktuell Menschen ans Ziel, wie die Deutsche Bahn entsprechend mitteilte.

Mittlerweile seien rund 4200 Testnutzerinnen und -nutzer zugelassen, teilte ein Bahnsprecher mit.

Sie können via App die Fahrzeuge bestellen. "Die Technologie ist flexibel einsetzbar und kann ihre Stärken gerade dort ausspielen, wo klassische Linienverkehre vor allem aufgrund einer geringen Nachfrage an ihre Grenzen stoßen", sagte Frederik Ley, DB Regio-Vorstand Straße, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zu den Vorteilen.

"Autonomes Fahren ist damit ein echter Gamechanger, gerade auch für den ÖPNV im ländlichen Raum", führte Ley weiter aus. Die jeweiligen Fahrzeuge fahren laut Angaben der Bahn rund 130 Haltepunkte an.