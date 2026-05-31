So viele Schüler sind im Jahr 2025 in Hessen ohne Abschluss abgegangen

Wiesbaden - Die Quote von Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss ist in Hessen nach dem Schuljahr 2024/2025 mit 6,3 Prozent weitgehend stabil geblieben. Im vorangegangenen Schuljahr hatte der Wert bei 6,2 Prozent gelegen.

Rund 3790 Schülerinnen und Schüler sind in Hessen im Jahr 2025 ohne Abschluss von ihrer Schule abgegangen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Wie das Kultusministerium auf Anfrage mitteilte, verließen 2025 rund 3790 Schülerinnen und Schüler die Schule ohne entsprechenden Abschluss.

Darunter sind demnach rund 2100 Jugendliche, die aufgrund einer Beeinträchtigung ihrer Bildungs-, Entwicklungs- oder auch Lernmöglichkeiten eine sonderpädagogische Förderung erhielten.

Ebenjene strebten in angepassten Bildungsgängen den Angaben zufolge spezielle Abschlüsse außerhalb des Hauptschulabschlusses an. Bei der Schulabbrecherquote wird der jeweilige Anteil an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung gemessen.

Hessen sei im zurückliegenden Schuljahr bundesweit das Land mit der niedrigsten Schulabbrecherquote gewesen, ergänzte ein Ministeriumssprecher und verwies diesbezüglich auf einen Bericht der Rechercheplattform "Correctiv".

Den Zahlen nach liegt Hessen vor Bayern (6,6 Prozent) und Hamburg (7,1 Prozent).