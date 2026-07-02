Psychischer Ausnahmezustand! Großaufgebot der Polizei sperrt Wiesbadener Wohngebiet ab

Wiesbaden - Aufregung in einem Wohngebiet im Wiesbadener Stadtteil Biebrich am frühen Mittwochabend: Im Rahmen eines großen Polizeieinsatzes war die Umgebung eines Wohnhauses weiträumig abgesperrt. Was ist passiert?

Die Polizei hatte das Gebiet um das Wohnhaus weiträumig abgesperrt. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei noch am späten Abend sagte, waren zahlreiche Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr an dem Wohnhaus in der Rheingaustraße erschienen und sicherten das Gelände.

Zuvor hatte sich ein Mann telefonisch bei der Polizei gemeldet: Seine 47-jährige Frau befände sich nach einem Familienstreit in einem psychischen Ausnahmezustand.

Aufgrund der beschriebenen Situation sei nicht auszuschließen gewesen, dass sich die Frau etwas antun könnte. Eine Gefahr für die gemeinsamen Kinder sei ebenfalls denkbar gewesen, was die Polizei zum schnellen Eingreifen brachte.