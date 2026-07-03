Mann in Nordhessen von Polizei angeschossen und lebensbedrohlich verletzt
Schwalm-Eder-Kreis - Im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei am Donnerstagabend einen 66 Jahre alten Mann in dessen Haus angeschossen und lebensbedrohlich verletzt.
Zum Ablauf und den genauen Umständen des Geschehens will sich die Polizei noch nicht äußern. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.
Was bislang bekannt ist: Zwei Polizisten hatten den 66-Jährigen zu Hause gegen 20 Uhr aufgesucht, um eine vorausgegangene, mutmaßliche Autofahrt unter Alkoholeinfluss aufzuklären.
Dabei soll der Mann die Beamten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Daraufhin sei es zum Einsatz der Schusswaffen der Polizei gekommen.
Der 66-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht, indem er sich zurzeit noch befinden soll.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa