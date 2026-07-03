Mann in Nordhessen von Polizei angeschossen und lebensbedrohlich verletzt

Schwalm-Eder-Kreis - Im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis hat die Polizei am Donnerstagabend einen 66 Jahre alten Mann in dessen Haus angeschossen und lebensbedrohlich verletzt.

Die Schüsse auf den 66-Jährigen fielen, nachdem dieser die Polizisten seinerseits mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Zum Ablauf und den genauen Umständen des Geschehens will sich die Polizei noch nicht äußern. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Was bislang bekannt ist: Zwei Polizisten hatten den 66-Jährigen zu Hause gegen 20 Uhr aufgesucht, um eine vorausgegangene, mutmaßliche Autofahrt unter Alkoholeinfluss aufzuklären.

Dabei soll der Mann die Beamten mit einer Schusswaffe bedroht haben. Daraufhin sei es zum Einsatz der Schusswaffen der Polizei gekommen.