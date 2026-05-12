Feuer in Wohngruppe für Menschen mit Behinderung: Mehrere Verletzte

Schwalmstadt - Bei einem Feuer in einer Wohngruppe für Menschen mit Behinderung in Schwalmstadt-Treysa im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis) sind in der Nacht zum Dienstag mehrere Bewohner verletzt worden.

Mehrere Verletzte hat es bei dem Feuer in einer Wohngruppe im nordhessischen Schwalmstadt-Treysa gegeben. © Fuldamedia

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in einem der Zimmer gegen 1 Uhr am frühen Dienstagmorgen zu einem Feuer, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin habe sich der durch den Brand entstandene Rauch im Gebäude ausgebreitet.

Einige der 20 Bewohner, die sich zu dem Zeitpunkt im Gebäude aufhielten, konnten dieses selbstständig verlassen. Andere seien von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden, hieß es.