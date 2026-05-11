Kreisliga-Kick eskaliert: 19-Jähriger von Gegenspieler (34) rassistisch beleidigt und geschlagen
Schlüchtern - Die Polizei ermittelt gegen einen 34 Jahre alten Mann, der während eines Fußballspiels in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) einen 19-jährigen Kicker der gegnerischen Mannschaft zunächst rassistisch beleidigt und ihn dann verletzt haben soll.
Der Vorfall soll sich laut einem Polizeisprecher am vergangenen Freitagabend während einer Partie der Kreisliga B Süd am Sportplatz in der Hanauer Straße zugetragen haben.
Hier habe sich der 34-Jährige als Spieler der Gastmannschaft gegen Ende der Partie mehrfach rassistisch geäußert, ehe er dem 19-Jährigen, der für die Heimmannschaft auf dem Platz stand, gegen den Kopf geschlagen soll.
Nach Abpfiff habe er zudem seinen Kontrahenten zu Boden geschubst. Bei der Auseinandersetzung habe der 19-Jährige eine Gehirnerschütterung sowie eine Fraktur an der Hand erlitten. Es wurde Strafanzeige gestellt.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei in Schlüchtern weitere Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Rufnummer 06661/9610-0 entgegengenommen.
Titelfoto: Uwe Anspach/dpa