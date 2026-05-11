Kreisliga-Kick eskaliert: 19-Jähriger von Gegenspieler (34) rassistisch beleidigt und geschlagen

Schlüchtern - Die Polizei ermittelt gegen einen 34 Jahre alten Mann, der während eines Fußballspiels in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) einen 19-jährigen Kicker der gegnerischen Mannschaft zunächst rassistisch beleidigt und ihn dann verletzt haben soll.

Ein Fußballer wurde während eines Spiels heftig angegangen. Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Der Vorfall soll sich laut einem Polizeisprecher am vergangenen Freitagabend während einer Partie der Kreisliga B Süd am Sportplatz in der Hanauer Straße zugetragen haben.

Hier habe sich der 34-Jährige als Spieler der Gastmannschaft gegen Ende der Partie mehrfach rassistisch geäußert, ehe er dem 19-Jährigen, der für die Heimmannschaft auf dem Platz stand, gegen den Kopf geschlagen soll.

Nach Abpfiff habe er zudem seinen Kontrahenten zu Boden geschubst. Bei der Auseinandersetzung habe der 19-Jährige eine Gehirnerschütterung sowie eine Fraktur an der Hand erlitten. Es wurde Strafanzeige gestellt.