Lockvogel kriegt Sex-Angebot in Massagesalon, dann klicken die Handschellen

Gießen - Bei der Kontrolle eines Massagesalons im mittelhessischen Wetteraukreis sind zwei aus China stammende Frauen im Alter von 54 und 39 Jahren festgenommen worden.

Die beiden aus China stammenden Frauen besaßen weder gültige Arbeits- noch Aufenthaltspapiere. © 123RF/loganban

Gegen sie laufe nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und des Arbeitens ohne Arbeitsgenehmigung, teilte das Hauptzollamt Gießen mit.

Demnach habe der Zoll vergangene Woche aufgrund eines eingegangenen Hinweises einen Lockvogel in den Salon geschickt. Diesem seien von einer der Frauen neben Massagedienstleistungen auch sexuelle Handlungen angeboten worden.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde nach Angaben des Zollamts festgestellt, dass die 39-jährige Frau keine Ausweisdokumente bei sich hatte.