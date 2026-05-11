Lockvogel kriegt Sex-Angebot in Massagesalon, dann klicken die Handschellen
Von Ina Welter
Gießen - Bei der Kontrolle eines Massagesalons im mittelhessischen Wetteraukreis sind zwei aus China stammende Frauen im Alter von 54 und 39 Jahren festgenommen worden.
Gegen sie laufe nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts und des Arbeitens ohne Arbeitsgenehmigung, teilte das Hauptzollamt Gießen mit.
Demnach habe der Zoll vergangene Woche aufgrund eines eingegangenen Hinweises einen Lockvogel in den Salon geschickt. Diesem seien von einer der Frauen neben Massagedienstleistungen auch sexuelle Handlungen angeboten worden.
Bei der anschließenden Kontrolle wurde nach Angaben des Zollamts festgestellt, dass die 39-jährige Frau keine Ausweisdokumente bei sich hatte.
54-Jährige beseitigt gerade Spuren sexueller Handlungen
Im Nachbarraum sei die 54-Jährige gerade dabei gewesen, Spuren sexueller Handlungen zu beseitigen.
Auch sie habe keine Aufenthalts- und Arbeitspapiere vorweisen können. Die zuständige Ausländerbehörde sei eingeschaltet worden.
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