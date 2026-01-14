Feuer vor Synagoge gelegt und Hitlergruß gezeigt? 32-Jähriger in Klinik gebracht

Gießen - Nach dem Brand von zwei Müllcontainern vor einer Synagoge in Gießen ist der Tatverdächtige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden.

Noch ist unklar, ob der 32-Jährige aus politischen Motiven gehandelt hat.

Es hätten sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes ergeben, teilten die Staatsanwaltschaft Gießen und die Polizei Mittelhessen mit.

Dem 32-Jährigen wird auch vorgeworfen, den Hitlergruß in Richtung Synagoge gezeigt zu haben, hieß es.

Am Dienstagabend war der Verdächtige festgenommen worden. Er steht im Verdacht der schweren Brandstiftung und des Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen.

"Inwiefern dem Tatgeschehen eine gezielte politische Motivation zugrunde lag, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen", hieß es.