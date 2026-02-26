Maximale Vorsichts-Maßnahmen: Frau bringt Dose mit radioaktivem Zeichen zur Feuerwehr

Wiesbaden - Eine im Keller gefundene Dose mit einem Zeichen für Radioaktivität hat am Donnerstag in Wiesbaden für Vorsichtsmaßnahmen gesorgt.

Es wurden "maximale Vorsichtsmaßnahmen" eingeleitet, teilte die Feuerwehr mit. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Eine ältere Frau hatte die Dose entdeckt und gemeinsam mit ihrem Sohn zur Feuerwache gebracht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Daraufhin seien "maximale Vorsichtsmaßnahmen" eingeleitet worden, wie sie für den Fall von Radioaktivität gelten.

Unter anderem wurde vorübergehend die an die Feuerwache angrenzende Straße gesperrt.

Messungen hätten aber keine erhöhten Strahlungswerte ergeben, sodass Entwarnung gegeben worden sei.