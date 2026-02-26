Maximale Vorsichts-Maßnahmen: Frau bringt Dose mit radioaktivem Zeichen zur Feuerwehr

Die Frau hatte die Dose zu Hause entdeckt und zur Feuerwehr gebracht. Daraufhin wurden von den Einsatzkräften "maximale Vorsichtsmaßnahmen" eingeleitet.

Von Isabell Scheuplein

Wiesbaden - Eine im Keller gefundene Dose mit einem Zeichen für Radioaktivität hat am Donnerstag in Wiesbaden für Vorsichtsmaßnahmen gesorgt.

Es wurden "maximale Vorsichtsmaßnahmen" eingeleitet, teilte die Feuerwehr mit. (Symbolbild)
Es wurden "maximale Vorsichtsmaßnahmen" eingeleitet, teilte die Feuerwehr mit. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Eine ältere Frau hatte die Dose entdeckt und gemeinsam mit ihrem Sohn zur Feuerwache gebracht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte.

Daraufhin seien "maximale Vorsichtsmaßnahmen" eingeleitet worden, wie sie für den Fall von Radioaktivität gelten.

Unter anderem wurde vorübergehend die an die Feuerwache angrenzende Straße gesperrt.

Axt-Attacke in Wiesbaden: Mann von mehreren Tätern angegriffen und verletzt
Hessen Axt-Attacke in Wiesbaden: Mann von mehreren Tätern angegriffen und verletzt

Messungen hätten aber keine erhöhten Strahlungswerte ergeben, sodass Entwarnung gegeben worden sei.

Fachkräfte für Strahlenschutz im Einsatz

Fachkräfte für Strahlenschutz sollen den Fund jetzt abschließend begutachten. (Symbolbild)
Fachkräfte für Strahlenschutz sollen den Fund jetzt abschließend begutachten. (Symbolbild)  © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Die Stadt Wiesbaden teilte am Abend mit, spezialisierte Strahlenschutzfachkräfte seien auf dem Weg.

Sie sollen den Fund demnach abschließend begutachten und einen sicheren Abtransport sowie eine fachgerechte Entsorgung veranlassen.

Titelfoto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Mehr zum Thema Hessen: