Mann bei Sprung aus Fenster in brennendem Haus verletzt

Rüsselsheim - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rüsselsheim hat sich ein Bewohner beim Sprung aus einer Wohnung im Hochparterre leicht verletzt.

Mehrere Bewohner wurden mittels Drehleiter aus dem Haus gerettet. © 5VISION.NEWS

Zwei weitere Personen mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr über den Brand informiert worden: Es habe eine starke Rauchentwicklung in dem Haus in der Georg-Treber-Straße gegeben.

Bei ihrer Ankunft begannen die Feuerwehrleute sofort mit der Brandbekämpfung. Mehrere Personen wurden zudem mittels Drehleitern aus dem Haus gerettet.