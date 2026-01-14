Feuerwehr befreit Menschen aus brennendem Haus in Kassel: Sechs Verletzte

Kassel - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Kassel sind laut Feuerwehr am Mittwoch sechs Menschen verletzt worden.

Mehrere Menschen mussten von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden. (Symbolbild) © dpa/Thorsten Gerhardt

Alle mussten wegen des Rauchs rettungsdienstlich behandelt werden, drei von ihnen seien danach in Krankenhäuser transportiert worden, hieß es.

Die Feuerwehr war am Mittag über mehrere Notrufe zu dem Brand gerufen worden.

"Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung aus dem Eingangsbereich des Gebäudes festgestellt werden", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

"Der Treppenraum war bis zum Dach mit Brandrauch gefüllt und mehrere Menschen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen und der Rauch drückte durch ihre Türen", hieß es weiter.