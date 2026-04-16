Feuerwehr-Großeinsatz in Raunheim: Unterkunft für Flüchtlinge brennt lichterloh

Über 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa

Dort befinden sich Wohneinheiten für Flüchtlinge und Obdachlose, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Ein Bewohner erlitt demnach eine Schulterverletzung und eine Rauchgasvergiftung. Zudem zogen sich vier Feuerwehrleute wegen der großen Hitzeentwicklung Brandverletzungen zu. Einer musste den Angaben zufolge ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist aber nicht lebensbedrohlich verletzt.

Zur Brandursache lagen der Polizei zunächst keine Hinweise vor.