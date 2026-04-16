16.04.2026 07:47 Halbe Milliarde Maikäfer bei Massenflug im Ried erwartet: Warnung für Autofahrer

Alle vier Jahre kommt es im Hessischen Ried zu Massenflügen von Maikäfern mit einer halben Milliarde Tieren. Für Autofahrer bedeutet dies erhöhte Vorsicht.

Von Andrea Löbbecke

Mörfelden-Walldorf - Im Hessischen Ried im Süden Hessens wird in diesem Jahr wieder ein Massenflug von Maikäfern erwartet.

Alle vier Jahre kommt es zum Naturschauspiel der Maikäfer-Massenflüge. Im Hessischen Ried sind dies immer die Jahre mit einer Fußball-Weltmeisterschaft. © Boris Rössler/dpa Experten rechnen mit rund einer halben Milliarde Tieren, die womöglich schon ab kommender Woche hauptsächlich im Landkreis Groß-Gerau und Darmstadt unterwegs sein werden. "Ein ganz besonderes Naturschauspiel, das es nur an wenigen Orten in Deutschland gibt", sagte Bernd Petri vom Naturschutzbund (Nabu) Hessen. Autofahrer sollten sich unter anderem rund um das Mönchhof-Dreieck (A67/A3) auf der Autobahn 67 darauf einstellen, dass die Käfer in der Dämmerung massenhaft im Tiefflug unterwegs seien. Beim zurückliegenden Massenflugjahr 2022 sei teils nur Schrittgeschwindigkeit möglich gewesen. "Die etwa zweieinhalb Zentimeter großen Käfer klatschten an die Scheibe. Es war eine apokalyptische Situation", berichtet Petri.

Experten rechnen mit zwei bis drei Massenflügen in den kommenden Tagen