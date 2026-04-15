"Speedmarathon" in Hessen gestartet: Hier müssen Autofahrer jetzt auf Blitzer achten!

Hessen - Runter vom Gas: In Hessen kontrolliert die Polizei heute besonders intensiv die Geschwindigkeit von Autofahrern.

Der Mittwoch bildet den Höhepunkt der Kontrollwoche "Speed". (Archivbild) © Christian Lademann/dpa

Der Blitzermarathon ist der Höhepunkt der Kontrollwoche "Speed", die bereits seit Montag läuft.

Alle Polizeipräsidien beteiligen sich nach eigenen Angaben an der länderübergreifenden Kontrollaktion von ROADPOL, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien.

Allein an diesem Tag werden über 570 Polizistinnen und Polizisten sowie kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 230 Messstellen kontrollieren, erklärte die Polizei.

Die Messstellen sind auf der Internetseite der Polizei einsehbar.