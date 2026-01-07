Feuerwehrmann (†27) stirbt nach Einsatz in Osthessen: Trauer um jungen Helfer
Von Markus Lenhardt und Michael Bauer
Flieden - Am Rande eines Löscheinsatzes in einer Scheune in Flieden im osthessischen Landkreis Fulda ist ein 27 Jahre alter Feuerwehrmann gestorben.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sein Tod nichts mit dem Brand zu tun.
Der Mann sei am Dienstag nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.
Durch den Brand in der Lagerhalle in Flieden wurde niemand verletzt, wie es weiter hieß. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro.
In der Halle standen Traktoren, die mit Schneeschiebern ausgestattet waren. Die Feuerwehr war demnach mit einem Großaufgebot vor Ort. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.
Hessens Innenminister Roman Poseck "tieftraurig"
Der hessische Innenminister Roman Poseck (55, CDU) ist nach eigenen Worten "tieftraurig" über den Tod des Feuerwehrmannes.
"Es ist äußerst tragisch, dass der junge Mann sein Leben im aufopferungsvollen Einsatz für unsere Gesellschaft verloren hat", teilte Poseck mit.
Seine Gedanken seien bei der Familie, den Freunden und den Feuerwehrkameraden des 27-Jährigen.
