Feuerwehrmann (†27) stirbt nach Einsatz in Osthessen: Trauer um jungen Helfer

Flieden - Am Rande eines Löscheinsatzes in einer Scheune in Flieden im osthessischen Landkreis Fulda ist ein 27 Jahre alter Feuerwehrmann gestorben.

Bei dem Brand in einer Lagerhalle in Osthessen entstand hoher Sachschaden. Der Feuerwehrmann starb nach einem medizinischen Notfall, sein Tod hatte aber nichts mit dem Brand zu tun. © S. Weber/Fuldamedia/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sein Tod nichts mit dem Brand zu tun.

Der Mann sei am Dienstag nach einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.

Durch den Brand in der Lagerhalle in Flieden wurde niemand verletzt, wie es weiter hieß. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500.000 Euro.

In der Halle standen Traktoren, die mit Schneeschiebern ausgestattet waren. Die Feuerwehr war demnach mit einem Großaufgebot vor Ort. Zur Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.