Meterhohe Feuersäulen: Millionenschaden bei Brand in Autowerkstatt

Steinau an der Straße - Beim Feuer in der Lagerhalle einer Autowerkstatt in Steinau an der Straße ist am Mittwochabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die 20 bis 30 Meter hohen Feuersäulen waren schon von Weitem zu sehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte stand die Halle bereits komplett in Flammen. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte, hatten die Besitzer des Betriebs im Siedlungsweg im Stadtteil Bellings den Brand gegen 18 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden. Sofort begann die Feuerwehr mit der Bekämpfung des Brands.

Zudem wurden die Bewohner in der Umgebung wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wie der Sprecher weiter sagte, haben sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet: Zum einen sei das Löschwasser wegen der herrschenden Minustemperaturen teilweise gefroren, zum anderen hätten sich in der Halle brennbare Flüssigkeiten befunden.