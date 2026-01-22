Meterhohe Feuersäulen: Millionenschaden bei Brand in Autowerkstatt
Steinau an der Straße - Beim Feuer in der Lagerhalle einer Autowerkstatt in Steinau an der Straße ist am Mittwochabend ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die 20 bis 30 Meter hohen Feuersäulen waren schon von Weitem zu sehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen sagte, hatten die Besitzer des Betriebs im Siedlungsweg im Stadtteil Bellings den Brand gegen 18 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt.
Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe das Gebäude bereits komplett in Flammen gestanden. Sofort begann die Feuerwehr mit der Bekämpfung des Brands.
Zudem wurden die Bewohner in der Umgebung wegen der starken Rauchentwicklung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Wie der Sprecher weiter sagte, haben sich die Löscharbeiten schwierig gestaltet: Zum einen sei das Löschwasser wegen der herrschenden Minustemperaturen teilweise gefroren, zum anderen hätten sich in der Halle brennbare Flüssigkeiten befunden.
Schwierige Löscharbeiten: Feuerwehr fordert Spezialfahrzeuge an
Deshalb wurden Spezialfahrzeuge aus den nahe gelegenen Städten Hanau und Maintal angefordert. Nachdem diese eingetroffen waren, wurde laut dem Polizeisprecher die Halle von oben her geöffnet und das gesamte, mittlerweile einsturzgefährdete Gebäude mit Schaum geflutet.
So habe man das Feuer schließlich löschen und auch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Häuser verhindern können. Gegen 0.30 Uhr war die direkte Brandbekämpfung schließlich beendet.
Darüber hinaus fiel durch den Brand in der Umgebung der Strom aus. Die Stromversorgung sei vom lokalen Versorger aber noch in der Nacht weitgehend wieder hergestellt worden.
In der Halle hatten sich neben Spezialwerkzeug auch mehrere, teilweise hochwertige Autos befunden, die den Flammen zum Opfer fielen. Der entstandene Schaden wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.
Noch unklar ist die Brandursache. Hier hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS