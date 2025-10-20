Gefahr von Wildunfällen steigt an: So handelt Ihr im Fall der Fälle richtig

Autofahrer aufgepasst! In der dunkler werdenden Jahreszeit steigt die Gefahr von Wildunfällen deutlich.

Von Sabine Maurer, Lea Sophie Gräf

Bad Nauheim - Autofahrer aufgepasst! In der dunkler werdenden Jahreszeit steigt die Gefahr von Wildunfällen deutlich.

Tausende Tiere lassen jedes Jahr ihr Leben. (Symbolfoto)
Tausende Tiere lassen jedes Jahr ihr Leben. (Symbolfoto)  © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Diese ereigneten sich vor allem je in der Morgen- sowie Abenddämmerung, wie der Sprecher des Jagdverbands Hessen in Bad Nauheim, Markus Stifter, sagte. Die Tiere wechselten abends vom Wald zu den Feldern und Wiesen, um zu äsen, und am Morgen liefen sie wieder zurück in den Wald.

Falls ein Zusammenstoß mit Wild drohe, sollte sofort eine Vollbremsung eingeleitet, gehupt und das Lenkrad festgehalten werden. Denn Unfälle enden meist dann schwer, wenn Fahrzeuge in den Gegenverkehr oder in den Straßengraben geraten.

Laut dem ADAC und dem Landesjagdverband wurden vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 in Hessen fast 5600 Hirsche, Rehe und Wildschweine im Straßenverkehr getötet. Hinzu kommen kleinere Tiere wie etwa Fuchs, Hase oder auch Kaninchen.

Landeskriminalamt besorgt: Straftaten mit Schusswaffen in Hessen auf Höchststand
Hessen Landeskriminalamt besorgt: Straftaten mit Schusswaffen in Hessen auf Höchststand

Besonders oft geschehen diese Unfälle auf Landstraßen, die durch Waldgebiete oder entlang von Feldern führen.

26 Hotspots für Wildunfälle in Hessen

In Hessen gibt es mehrere Hotspots. (Symbolfoto)
In Hessen gibt es mehrere Hotspots. (Symbolfoto)  © Swen Pförtner/dpa

In Hessen gibt es nach Angaben von Stifter insgesamt 26 Hotspots für Wildunfälle.

Dazu gehörten im Norden etwa die Bundesstraße zwischen Melsungen und Gensungen, in Osthessen die Bundesstraße zwischen Fulda und Lauterbach und im Rhein-Main-Gebiet die Bundesstraße zwischen den Ortschaften Usingen und Weilburg.

Das hessische Verkehrsministerium rät, nach einem Zusammenstoß Abstand zum verletzten Tier zu halten. Zudem müsse ein Unfall immer gemeldet werden, auch wenn das Tier weggelaufen sei und es keinen offensichtlichen Schaden am Auto gebe.

Gelb-Rot, spätes Tor, Foul: Kreisliga-Kick gerät plötzlich völlig außer Kontrolle
Hessen Gelb-Rot, spätes Tor, Foul: Kreisliga-Kick gerät plötzlich völlig außer Kontrolle

Denn das Tier könnte innere Verletzungen erlitten haben, daher muss es vom Jäger oder Förster nach einer Kollision entsprechend gesucht werden.

Damit diese den genauen Unfallort erkennen, sollte dieser am Fahrbahnrand etwa mit einem Einweghandschuh oder einem Papiertaschentuch markiert werden.

Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Mehr zum Thema Hessen: