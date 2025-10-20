Gefahr von Wildunfällen steigt an: So handelt Ihr im Fall der Fälle richtig

Bad Nauheim - Autofahrer aufgepasst! In der dunkler werdenden Jahreszeit steigt die Gefahr von Wildunfällen deutlich.

Tausende Tiere lassen jedes Jahr ihr Leben. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Diese ereigneten sich vor allem je in der Morgen- sowie Abenddämmerung, wie der Sprecher des Jagdverbands Hessen in Bad Nauheim, Markus Stifter, sagte. Die Tiere wechselten abends vom Wald zu den Feldern und Wiesen, um zu äsen, und am Morgen liefen sie wieder zurück in den Wald.

Falls ein Zusammenstoß mit Wild drohe, sollte sofort eine Vollbremsung eingeleitet, gehupt und das Lenkrad festgehalten werden. Denn Unfälle enden meist dann schwer, wenn Fahrzeuge in den Gegenverkehr oder in den Straßengraben geraten.

Laut dem ADAC und dem Landesjagdverband wurden vom 1. April 2024 bis zum 31. März 2025 in Hessen fast 5600 Hirsche, Rehe und Wildschweine im Straßenverkehr getötet. Hinzu kommen kleinere Tiere wie etwa Fuchs, Hase oder auch Kaninchen.

Besonders oft geschehen diese Unfälle auf Landstraßen, die durch Waldgebiete oder entlang von Feldern führen.