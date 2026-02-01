Geisterfahrer auf Zubringer: Wohnmobil-Fahrer verhindert mit Vollbremsung Frontalcrash

Main-Kinzig-Kreis - Ein geistesgegenwärtiger Wohnmobilfahrer hat auf einem Zubringer der A66 einen Frontalzusammenstoß mit einem Geisterfahrer verhindert.

Nach dem verhinderten Zusammenstoß wendete der Falschfahrer und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. (Symbolbild) © 123Rf/smileus

Wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtet, geriet am Samstagmorgen ein 51-jähriger Autofahrer bei Erlensee im Main-Kinzig-Kreis aus bisher ungeklärten Gründen auf einer Kreisstraße auf die baulich getrennte Gegenfahrbahn.

Dort fuhr er unbeirrt weiter Richtung Langenselbolder Dreieck.

Auf dem Zubringer zur Autobahn kam ihm nach Angaben der Polizei ein Wohnmobil entgegen. "Der Fahrer des Wohnmobils musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Frontalzusammenstoß mit dem Falschfahrer zu verhindern", berichteten die Beamten.

Der Autofahrer wendete daraufhin und setzte seine Fahrt auf der A66 in Richtung Fulda fort. Streifen der Polizeiautobahnstation konnten das Fahrzeug schließlich kurz vor der Abfahrt Bad Orb lokalisieren und von der Autobahn geleiten.