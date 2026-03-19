Geschlagen und ausgeraubt: Mehrere Maskierte überfallen Mann in seiner Wohnung
Bischoffen - Am Mittwochabend wurde im mittelhessischen Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis) ein Mann Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Nach den Tätern wird gefahndet.
Ein Sprecher der Polizei schilderte am Donnerstag das Vergehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.
So sollen sich mehrere Männer gegen 20 Uhr zunächst unter einem Vorwand Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße des Ortsteils Niederweidbach verschafft haben.
Als dann einer der Bewohner des Gebäudes seine Wohnungstür geöffnet habe, drangen laut Polizei fünf bis sechs dunkel gekleidete und maskierte Täter in die Wohnung ein, bedrohten und schlugen den Mann.
Schließloch raubten die Maskierten einen etwa 40 Zoll großen Fernseher und flüchteten mit ihrer Beute aus dem Haus.
Polizei bittet um Hinweise von Zeugen
Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden der Männer geführt haben, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise von Zeugen. Insbesondere fragen die Ermittler:
Wem ist am Mittwochabend in Niederweidbach eine Gruppe von fünf bis sechs dunkel gekleideten Männern aufgefallen?
Wer hat Personen gesehen, die einen Fernseher getragen oder in ein Fahrzeug geladen haben?
Hinweise nimmt die zuständige Kripo in Wetzlar unter der Rufnummer 06441/9180 entgegen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa