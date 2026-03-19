Geschlagen und ausgeraubt: Mehrere Maskierte überfallen Mann in seiner Wohnung

Bischoffen - Am Mittwochabend wurde im mittelhessischen Bischoffen (Lahn-Dill-Kreis) ein Mann Opfer eines brutalen Raubüberfalls . Nach den Tätern wird gefahndet .

Bislang blieb die Fahndung nach den Tätern erfolglos. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Donnerstag das Vergehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

So sollen sich mehrere Männer gegen 20 Uhr zunächst unter einem Vorwand Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße des Ortsteils Niederweidbach verschafft haben.

Als dann einer der Bewohner des Gebäudes seine Wohnungstür geöffnet habe, drangen laut Polizei fünf bis sechs dunkel gekleidete und maskierte Täter in die Wohnung ein, bedrohten und schlugen den Mann.

Schließloch raubten die Maskierten einen etwa 40 Zoll großen Fernseher und flüchteten mit ihrer Beute aus dem Haus.