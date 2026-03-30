Großbrand zerstört Asylunterkunft in Mittelhessen

Breidenbach - Ein Großbrand am frühen Sonntagmorgen in einer Asylunterkunft im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro verursacht.

Die Feuerwehrleute waren bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Verletzt worden sei nach den bisherigen Erkenntnissen niemand, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Gießen. Die Bewohner hätten das Gebäude selbstständig verlassen können. Bis in die frühen Morgenstunden dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr.

Die Ursache des Feuers in Breidenbach muss noch ermittelt werden. Wann die Beamten das Gebäude betreten können, war zunächst unklar, da die Statik beschädigt wurde.