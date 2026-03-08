Ihr wollt "Landheldinnen" werden? Dann bewerbt Euch!
Von Sandra Trauner
Wiesbaden - Hessen sucht "Landheldinnen": Zum Internationalen Frauentag am 8. März ruft die Landesregierung Frauen dazu auf, sich für diesen Preis zu bewerben.
"Mit dieser Auszeichnung bringen wir Frauen ins Rampenlicht, die in ihren Regionen viel bewegen", sagte Heimatminister Ingmar Jung (47, CDU).
Alle zwei Jahre wird der Preis gemeinsam vom Netzwerk LandHessinnen und Heimatministerium verliehen. Er würdigt Frauen, die mit Leistungen Vorbild und Motor für neue Ideen und Netzwerke in Hessens Dörfern und Kleinstädten sind.
Ausgezeichnet werden sowohl Einzelpersonen als auch entsprechende Projekte, Unternehmen, Institutionen oder Vereine, in denen Frauen eine prägende Leitungsrolle einnehmen.
Der Preis ist mit insgesamt 8000 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 8. Mai 2026. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 11. September 2026 statt.
