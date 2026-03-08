Ihr wollt "Landheldinnen" werden? Dann bewerbt Euch!

Wiesbaden - Hessen sucht "Landheldinnen": Zum Internationalen Frauentag am 8. März ruft die Landesregierung Frauen dazu auf, sich für diesen Preis zu bewerben.

Der "Landheldinnen"-Preis wird alle zwei Jahre verliehen. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa

"Mit dieser Auszeichnung bringen wir Frauen ins Rampenlicht, die in ihren Regionen viel bewegen", sagte Heimatminister Ingmar Jung (47, CDU).

Alle zwei Jahre wird der Preis gemeinsam vom Netzwerk LandHessinnen und Heimatministerium verliehen. Er würdigt Frauen, die mit Leistungen Vorbild und Motor für neue Ideen und Netzwerke in Hessens Dörfern und Kleinstädten sind.

Ausgezeichnet werden sowohl Einzelpersonen als auch entsprechende Projekte, Unternehmen, Institutionen oder Vereine, in denen Frauen eine prägende Leitungsrolle einnehmen.