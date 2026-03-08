Riesen-Stimmzettel in Frankfurt! Das ist der Grund für Papier-Monster

Frankfurt – Drehen, Falten, Festhalten: Wählerinnen und Wähler in Frankfurt könnten bei der anstehenden Wahl zu der Stadtverordnetenversammlung in der Wahlkabine Schwierigkeiten haben – vor allem Menschen mit kürzeren Armen.

Handlich sieht anders aus! © Michael Brandt/dpa

Der Wahlzettel ist einer der größten Stimmzettel Deutschlands. Er ist mit 144 Zentimetern fast 1,50 Meter (!) breit und außerdem 60 Zentimeter lang.

Er sei trotz weniger Wahlvorschläge im Vergleich zur Kommunalwahl 2021 20 Zentimeter breiter.

"Ursächlich sind einige lange Namen, die sich auf die Spaltenbreite der Listen ausgewirkt haben. Damit gehört er zu den größten Stimmzetteln Deutschlands", schreibt die Stadt zum Grund.

Der lange Name steht übrigens auf der Liste der SPD, wie auf einem Musterstimmzettel zu sehen ist: Angelika Gräfin von der Schulenburg-Hehlen.