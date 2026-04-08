Hanauer Wildpferd-Herde geschrumpft: Zwei Tiere eingeschläfert

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Zwei der auf dem Campo Pond in Hanau lebenden Wildpferde mussten leider eingeschläfert werden.Jetzt soll der Bestand wieder aufgestockt werden.

Von Michael Bauer

Hanau - Die Wildpferd-Herde in Hanau ist durch den Tod zweier Tiere in den vergangenen Wochen auf sechs geschrumpft.

Zwei Pferde aus der Herde in Hanau mussten leider eingeschläfert werden. Jetzt soll der Bestand wieder aufgestockt werden. (Archivbild)
Zwei Pferde aus der Herde in Hanau mussten leider eingeschläfert werden. Jetzt soll der Bestand wieder aufgestockt werden. (Archivbild)  © Arne Dedert/dpa

Die beiden Przewalski-Pferde seien infolge von Verletzungen und Krankheiten eingeschläfert worden, teile die Stadt mit. Die Verantwortlichen wollen sich nun bemühen, den Bestand wieder aufzustocken.

Die Pferde dienen als Landschaftspfleger und tragen auf dem Campo Pond, einem ehemaligen Trainingsgelände der US-Armee, zum Erhalt des einzigartigen Biotops mit seiner Tier- und Pflanzenwelt bei.

Sie sorgen dafür, dass die Offenlandfläche nicht überwuchert, knabbern neue Baumtriebe ab und halten das Gelände vom Unterholz frei.

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Benannt sind die Tiere nach ihrem Entdecker, dem russischen Forscher Nikolaj Przewalski. Zeitweise galten sie als fast ausgestorben. Inzwischen hat sich ihr Bestand durch Zuchtprogramme wieder erholt.

Przewalski-Pferde sind etwa so groß wie Ponys (rund 1,40 Meter) und gelten als besonders widerstandsfähig. Sie können sowohl in eisiger Kälte als auch in großer Hitze leben.

Titelfoto: Arne Dedert/dpa

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