Kampf gegen Deepfake-Pornos im Netz: Hessische Ermittler stoßen an ihre Grenzen

Wiesbaden - Es muss sich etwas ändern! Hessen hat einen intensiveren Kampf gegen sexualisierte digitale Gewalt angekündigt - doch im Arbeitsalltag stehen die Ermittler weiterhin vor teilweise erheblichen Schwierigkeiten.

Deepfake-Pornos sind ein großes Problem. (Symbolfoto) © Marcus Brandt/dpa

Noch fehle im deutschen Strafrecht etwa ein Straftatbestand, der die Erstellung und Verbreitung von den Deepfake-Pornos mit KI-manipuliertem Material direkt regelt, erklärte der Präsident des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden, Daniel Muth, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Seit Wochen tobt bundesweit eine Debatte über diese öffentliche Erniedrigung von zumeist Frauen.

In Betracht kämen laut dem hohen Polizeibeamten höchstens Paragrafen des Strafgesetzbuches zur Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen sowie zur Beleidigung, üblen Nachrede, Verleumdung und zu der Verbreitung pornografischer Schriften - je nach jeweiligem Fall.

Das Urheberrecht könne ebenfalls greifen, ergänzt Muth, der seit Ende 2025 an der LKA-Spitze steht.

Der Hintergrund: Die Abgrenzung zwischen einer strafbaren Persönlichkeitsrechtsverletzung und künstlerischer Freiheit oder zulässiger Satire sei hier häufig schwierig. Die Grundrechte müssten sorgfältig abgewogen werden.

Die technische Entwicklung bei KI-Pornos ist derweil rasant. Die Bundesregierung plant zwar, auch sexualisierte Deepfakes entsprechend zu bestrafen. Doch wird der Bundestag darüber vermutlich erst im Herbst entscheiden.