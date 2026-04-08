Scheune in der Wetterau brennt lichterloh: 1,75 Millionen Euro Schaden

Ranstadt - Auf einem Aussiedlerhof in Ranstadt (Wetteraukreis) ist am Mittwoch eine Scheune komplett ausgebrannt. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. © 5VISION.NEWS

Die Polizei geht in einer ersten Schätzung von einem Sachschaden von 1,75 Millionen Euro aus.

Wie ein Sprecher mitteilte, brach das Feuer gegen 9 Uhr im Ortsteil Ober-Mockstadt aus. Zu diesem Zeitpunkt seien in der Halle Heuballen umgeladen worden.