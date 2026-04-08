Scheune in der Wetterau brennt lichterloh: 1,75 Millionen Euro Schaden
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Von Paul Schiffgens
Ranstadt - Auf einem Aussiedlerhof in Ranstadt (Wetteraukreis) ist am Mittwoch eine Scheune komplett ausgebrannt. Die Rauchsäule war weithin sichtbar.
Die Polizei geht in einer ersten Schätzung von einem Sachschaden von 1,75 Millionen Euro aus.
Wie ein Sprecher mitteilte, brach das Feuer gegen 9 Uhr im Ortsteil Ober-Mockstadt aus. Zu diesem Zeitpunkt seien in der Halle Heuballen umgeladen worden.
Auch ein Teleskoplader und ein Lkw seien den Flammen zum Opfer gefallen. Verletzt wurde niemand.
Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS