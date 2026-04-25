Rauch steigt auf, dann züngeln die Flammen: Garagenbrand verursacht 70.000 Euro Schaden

Seligenstadt - Ein Feuer in einer Doppelgarage in Seligenstadt (Landkreis Offenbach) hat am Freitagnachmittag einen hohen Sachschaden von geschätzten 70.000 Euro angerichtet.

Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen können. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmittag berichtete, hatte ein Nachbar des Anwesens in der Stadtmühlgasse gegen 17 Uhr bemerkt, dass Rauch aus der Garage aufsteigt und daraufhin die Polizei verständigt.

Bei der Ankunft der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr loderten bereits Flammen aus der Garage und es wurde umgehend mit der Brandbekämpfung begonnen. Das Feuer konnte dann auch schnell gelöscht werden, jedoch wurden neben dem Gebäude auch ein darin abgestelltes Auto sowie ein Motorrad und mehrere Fahrräder erheblich beschädigt.