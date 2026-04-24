Heroin und Kokain intus, weder Zulassung noch Führerschein: Polizei stoppt Irrsinns-Fahrt

Lorsch - Zivile Verkehrsfahnder haben am Donnerstag auf der A67 nahe Lorsch im südhessischen Landkreis Bargstraße einen 51 Jahre alten Autofahrer gestoppt, dem gleich mehrere Delikte vorgeworfen werden.

Neben Drogenkonsum und fehlendem Führerschein und Zulassung wurde der 51-Jährige auch noch per Haftbefehl gesucht. (Symbolbild) © Jens Stratenschulte/dpa

Er sei mit einem Auto unterwegs gewesen, das bereits im März außer Betrieb gesetzt worden sei, teilte die Polizei mit.

Einen Führerschein konnte der Mann bei der Kontrolle nicht vorweisen. Weiterhin bemerkten die Polizisten deutliche Anzeichen, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Ein Test habe positiv auf den Konsum von Heroin und Kokain reagiert. Für den Mann war die Fahrt damit beendet.