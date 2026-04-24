Polizei sperrt Autobahn für Rettung von flauschigen Entenküken

Langenselbold - Polizei und Feuerwehr haben an der A66 zehn flauschige Entenküken aus einer gefährlichen Situation gerettet.

Da die Mutter davongeflogen war, wurden die Küken in ein Wildtierzentrum gebracht. © Polizeipräsidium Südosthessen

Dazu sei die Autobahn bei Langenselbold in Hessen am Donnerstagnachmittag im Feierabend-Berufsverkehr kurzzeitig voll gesperrt worden, teilte die Polizei mit.

"Danke für Ihre Geduld - auch wenn Stillstand im Feierabendverkehr besonders schwerfällt", erklärte die Polizei zu der Rettungsaktion.

Die Entenfamilie war den Beamten zwischen der Anschlussstelle Langenselbold und dem Langenselbolder Dreieck gemeldet worden.

Eine Funkstreife hatte zunächst vor Ort keine Tiere entdeckt. Kurz darauf seien die Küken jedoch im dicht bewachsenen Mittelschutzstreifen der Autobahn aufgetaucht.