Polizei sperrt Autobahn für Rettung von flauschigen Entenküken

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Die Küken hatten bereits die Hälfte der A66 überquert und hielten sich im dicht bewachsenen Mittelstreifen auf. Ihre Mutter war davongeflogen.

Von Christine Schultze

Langenselbold - Polizei und Feuerwehr haben an der A66 zehn flauschige Entenküken aus einer gefährlichen Situation gerettet.

Da die Mutter davongeflogen war, wurden die Küken in ein Wildtierzentrum gebracht.
Da die Mutter davongeflogen war, wurden die Küken in ein Wildtierzentrum gebracht.  © Polizeipräsidium Südosthessen

Dazu sei die Autobahn bei Langenselbold in Hessen am Donnerstagnachmittag im Feierabend-Berufsverkehr kurzzeitig voll gesperrt worden, teilte die Polizei mit.

"Danke für Ihre Geduld - auch wenn Stillstand im Feierabendverkehr besonders schwerfällt", erklärte die Polizei zu der Rettungsaktion. 

Die Entenfamilie war den Beamten zwischen der Anschlussstelle Langenselbold und dem Langenselbolder Dreieck gemeldet worden.

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Eine Funkstreife hatte zunächst vor Ort keine Tiere entdeckt. Kurz darauf seien die Küken jedoch im dicht bewachsenen Mittelschutzstreifen der Autobahn aufgetaucht.

Sicheres Zuhause für die Küken im Wildtierzentrum

Polizei und Helfer sammeln die Küken im Mittelstreifen der A66 ein.
Polizei und Helfer sammeln die Küken im Mittelstreifen der A66 ein.  © Polizeipräsidium Südosthessen

Um die Tiere aus dem Gefahrenbereich zu bringen, seien beide Fahrtrichtungen der Autobahn vorübergehend gesperrt worden.

In dem Zusammenspiel eines aufmerksamen Bürgers, zweier Funkstreifen sowie der Feuerwehr Langenselbold sei es schließlich gelungen, alle zehn Küken unverletzt einzufangen. 

Das zuvor wohl davongeflogene Muttertier sei danach nicht mehr gesichtet worden. Daher seien die Küken in ein Wildtierzentrum gebracht worden, wo sie nun versorgt würden.

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Die Autobahn war nach rund einer halben Stunde wieder frei - "und die kleinsten Verkehrsteilnehmer in Sicherheit", hieß es von der Polizei.

Titelfoto: Bild-Montage: Polizeipräsidium Südosthessen

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