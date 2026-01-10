Hessen hat ersten Lotto-Millionär dieses Jahres: Hier kommt er her

Wiesbaden - Ein Lottospieler aus dem Wetteraukreis hat beim Eurojackpot etwas mehr als eine Million Euro gewonnen.

Hessen hat den ersten Lotto-Millionär dieses Jahres. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Zum Gewinn des Jackpots mit 17 Millionen Euro habe dem Mann lediglich die zweite Eurozahl gefehlt, teilte die Lotto Hessen GmbH mit. Er sei der erste hessische Lotto-Millionär dieses Jahres.

In der Gewinnklasse zwei gewannen demnach neben dem Hessen noch zwei weitere Menschen, unter denen die Gewinnsumme aufgeteilt wird.