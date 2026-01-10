Hessen hat ersten Lotto-Millionär dieses Jahres: Hier kommt er her
Von Mona Wenisch
Wiesbaden - Ein Lottospieler aus dem Wetteraukreis hat beim Eurojackpot etwas mehr als eine Million Euro gewonnen.
Zum Gewinn des Jackpots mit 17 Millionen Euro habe dem Mann lediglich die zweite Eurozahl gefehlt, teilte die Lotto Hessen GmbH mit. Er sei der erste hessische Lotto-Millionär dieses Jahres.
In der Gewinnklasse zwei gewannen demnach neben dem Hessen noch zwei weitere Menschen, unter denen die Gewinnsumme aufgeteilt wird.
Der entsprechende Gewinn in Höhe von genau 1.012.843,50 Euro werde dem Hessen den Angaben zufolge in ein paar Tagen automatisch auf sein Konto überwiesen, da er seinen Gewinnschein über die Kundenkarte abgegeben habe.
