Hilfloser Mann (87) landet mit E-Mobil in Weiher: Passant reagiert ohne zu zögern

Wiesbaden - Das hätte schrecklich enden können! Ein Rentner (87) ist mit seinem elektronischen Seniorenmobil im Kurpark Wiesbaden in einen Weiher gefahren. Das beherzte Eingreifen eines Passanten verhinderte Schlimmeres.

Das elektronische Seniorenmobil eines Mannes (87) hat sich im Wiesbadener Kurpark plötzlich selbstständig gemacht. (Symbolbild) © 123rf/dexteris

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, hat sich der Vorfall am Dienstag gegen 12.32 Uhr abgespielt.

Der Mann war demnach im Kurpark unterwegs, als sein Gefährt aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich beschleunigte. Angaben von Passanten zufolge fuhr der Senior daraufhin unter Hilferufen an ihnen vorbei, landete letztlich im Gewässer.

Selbst konnte sich der 87-Jährige nicht aus seiner Notlage befreien. Glücklicherweise griff ein Passant ein und ihm, den Weiher im Kurpark zu verlassen.