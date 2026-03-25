Hilfloser Mann (87) landet mit E-Mobil in Weiher: Passant reagiert ohne zu zögern
Wiesbaden - Das hätte schrecklich enden können! Ein Rentner (87) ist mit seinem elektronischen Seniorenmobil im Kurpark Wiesbaden in einen Weiher gefahren. Das beherzte Eingreifen eines Passanten verhinderte Schlimmeres.
Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, hat sich der Vorfall am Dienstag gegen 12.32 Uhr abgespielt.
Der Mann war demnach im Kurpark unterwegs, als sein Gefährt aus bislang noch ungeklärter Ursache plötzlich beschleunigte. Angaben von Passanten zufolge fuhr der Senior daraufhin unter Hilferufen an ihnen vorbei, landete letztlich im Gewässer.
Selbst konnte sich der 87-Jährige nicht aus seiner Notlage befreien. Glücklicherweise griff ein Passant ein und ihm, den Weiher im Kurpark zu verlassen.
"Durch dieses umsichtige und schnelle Handeln konnte die Person zeitnah aus der Zwangslage befreit werden", lobte die Stadt die Zivilcourage. Die Feuerwehr übernahm bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die weitere Betreuung.
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