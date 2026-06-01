Schule in Südhessen wegen Hakenkreuz-Schmierereien geschlossen

Groß-Umstadt - Wegen Vandalismus und Hakenkreuz-Schmierereien musste am Montag der Präsenzunterricht in der Ernst-Reuter-Gesamtschule im südhessischen Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ausfallen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, drangen die Täter im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag um 15.30 Uhr und Sonntagnachmittag um 14.45 Uhr über ein Fenster in eines der Schulgebäude in der Dresdener Straße ein.

Im Inneren beschmierten sie dann Fußböden, Wände und Scheiben. Da die Täter unter anderem "Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" - darunter ein Hakenkreuz - hinterlassen hatten, wurde der polizeiliche Staatsschutz mit dem Fall betraut.

Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei nach den ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro.