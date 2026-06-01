Schule in Südhessen wegen Hakenkreuz-Schmierereien geschlossen
Groß-Umstadt - Wegen Vandalismus und Hakenkreuz-Schmierereien musste am Montag der Präsenzunterricht in der Ernst-Reuter-Gesamtschule im südhessischen Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ausfallen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.
Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, drangen die Täter im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag um 15.30 Uhr und Sonntagnachmittag um 14.45 Uhr über ein Fenster in eines der Schulgebäude in der Dresdener Straße ein.
Im Inneren beschmierten sie dann Fußböden, Wände und Scheiben. Da die Täter unter anderem "Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen" - darunter ein Hakenkreuz - hinterlassen hatten, wurde der polizeiliche Staatsschutz mit dem Fall betraut.
Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei nach den ersten Schätzungen mehrere Tausend Euro.
Kein Unterricht wegen Reinigung des Gebäudes
Für die Reinigung des Gebäudes musste zudem der Präsenzunterricht der Klassen 5 bis 10 ausgesetzt werden, wie die Schule auf ihrer Webseite mitteilte. Der Unterricht fand demnach online statt und es wurde eine Betreuung eingerichtet.
Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa