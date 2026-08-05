Schrecklicher Fund im Hinterhof: Angehörige entdecken Toten - kopfüber in Kanalschacht!

Seligenstadt - Angehörige eines sehr betagten Mannes haben am Sonntagmittag im Hinterhof eines Anwesens im Seligenstadt (Landkreis Offenbach) einen schrecklichen Fund gemacht: Der Senior steckte tot kopfüber in einem mit Wasser gefüllten Kanalschacht.

Vor Ort konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. © 5VISION.NEWS

Wie ein Sprecher der Polizei am Montag sagte, waren die Rettungskräfte gegen 12.20 Uhr per Notruf verständigt worden. Ein Notarzt konnte in dem Hinterhof in der Seligenstädter Bahnhofstraße nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sei davon auszugehen, dass der Mann in dem Schacht ertrunken ist. Die weiteren Umstände des Todes sind aber laut dem Sprecher noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen.