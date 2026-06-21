Hubschraubereinsatz nach Unfall: Biker (20) schwer verletzt in Klinik geflogen

Steinau an der Straße - Bei einem Unfall in Steinau an der Straße am frühen Sonntagnachmittag hat ein 20 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten.

Der 20-Jährige war in einer Kurve von der Straße abgekommen und in die angrenzende Böschung gestürzt. © 5VISION.NEWS

Auch eine Ersthelferin wurde verletzt, als sie nach dem Unfall zu dem Mann eilen wollte.

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war der 20-Jährige auf seiner Yamaha gegen 14.15 Uhr auf der L3196 zwischen den Stadtteilen Marjoß und Bellings unterwegs, als er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor.

Das Motorrad kam von der Straße ab und stürzte in die Böschung, wobei sich der Biker schwerste Verletzungen am Bein zuzog.