Hubschraubereinsatz nach Unfall: Biker (20) schwer verletzt in Klinik geflogen
Steinau an der Straße - Bei einem Unfall in Steinau an der Straße am frühen Sonntagnachmittag hat ein 20 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten.
Auch eine Ersthelferin wurde verletzt, als sie nach dem Unfall zu dem Mann eilen wollte.
Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, war der 20-Jährige auf seiner Yamaha gegen 14.15 Uhr auf der L3196 zwischen den Stadtteilen Marjoß und Bellings unterwegs, als er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor.
Das Motorrad kam von der Straße ab und stürzte in die Böschung, wobei sich der Biker schwerste Verletzungen am Bein zuzog.
Auch Ersthelferin muss ins Krankenhaus gebracht werden
Die Ersthelferin sei dann bei ihrem Versuch, zu dem 20-Jährigen zu gelangen, am Hang abgerutscht. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass auch sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.
Ein Rettungshubschrauber flog den Motorradfahrer in eine Frankfurter Klinik. Für die Rettungsarbeiten war die L3196 bis etwa 16 Uhr laut der Sprecherin voll gesperrt.
Titelfoto: 5VISION.NEWS