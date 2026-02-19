Jetzt Tickets sichern: Das erwartet Euch auf dem Rheingau Musik Festival!

Oestrich-Winkel/Wiesbaden - Mit 153 Veranstaltungen geht das Rheingau Musik Festival in diesem Jahr wieder als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen über die Bühne.

Mehr als 3000 Künstlerinnen und Künstler an 26 Spielstätten werden beim Rheingau Musik Festival im Sommer 2026 erwartet. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

Zu hören sind laut den Veranstaltern insgesamt mehr als 3000 Künstlerinnen und Künstler an 26 Spielstätten - von Weingütern über Schlösser, Kirchen und Klöster bis hin zu einem Museum, einem Theater und einem Gestüt.

Der öffentliche Vorverkauf für das Festival vom 20. Juni bis 5. September mit viel klassischer Musik, aber auch Pop und Jazz beginnt am Donnerstag. Mehr als 130.000 Eintrittskarten gibt es laut den Veranstaltern.

Sogenannter Artist in Residence ist in diesem Jahr mit sieben Konzerten der japanische Pianist Hayato Sumino (30).

Daneben prägen mit der französischen Trompeterin Lucienne Renaudin Vary (27), der spanischen Geigerin María Dueñas (23) und dem schwedischen Jazz-Posaunisten Nils Landgren (70) drei weitere internationale Künstler den Festivalsommer mit jeweils gleich mehreren Konzerten.

Mehrmals stehen zudem zwei britische Ensembles auf der Bühne: das Vokaloktett Voces8 und die Academy of St Martin in the Fields. Der diesjährige Länderschwerpunkt des Festivals ist das Vereinigte Königreich, geprägt auch von etlichen weiteren britischen Musikern.