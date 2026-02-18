Wohnhaus brennt lichterloh: Feuerwehr rettet drei Menschen aus den Flammen

Wiesbaden - Beim Brand in einem Wohnhaus im zu Wiesbaden gehörenden Stadtteil Mainz-Kostheim musste die Feuerwehr drei Menschen mittels Leitern aus dem brennenden Gebäude retten.

Drei Personen hatte die Feuerwehr mittels Leitern aus dem brennenden Wohnhaus gerettet. © 5VISION.NEWS

Alle drei Personen mussten laut einem Sprecher der Wiesbadener Feuerwehr medizinisch betreut werden. Zwei brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Weiter hieß es, dass gegen 21 Uhr mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr eingetroffen waren und von dem Brand in dem Haus in der Burgstraße berichteten. Demnach würden sich mehrere Personen in dem Gebäude befinden und sich an den Fenstern bemerkbar machen. Ein weiterer Anrufer hatte sich auf einem Balkon in Sicherheit gebracht.

Bei ihrer Ankunft bemerkten die ersten Einsatzkräfte sofort die beiden Personen im ersten Obergeschoss des Hauses. Hinter ihnen seien dichter Rauch und Flammen zu sehen gewesen. Da akute Gefahr bestand, wurde sofort mit der Rettung begonnen und die Personen konnten mithilfe von Leitern aus dem Gebäude gebracht werden.

Über einen rückwärtigen Zugang sei schließlich auch noch eine dritte Person ins Freie befördert worden, während die Feuerwehr parallel unter Atemschutz mit den Löscharbeiten begann.