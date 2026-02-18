Wen wähle ich nur? Digitale Wahlhilfe kann Euch bei Eurer Entscheidung vielleicht helfen

Wiesbaden - Für Hessens Kommunalwahlen am 15. März dieses Jahres bieten die Technische Universität (TU) Darmstadt und die gemeinnützige Organisation Voto eine weitere digitale Wahlhilfe an.

In Hessen wird bald wieder gewählt. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sie heißt ebenfalls Voto und steht in 27 Städten, Gemeinden und Kreisen zur Verfügung, darunter Darmstadt, Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden und Hanau, wie die beiden Projektträger mitteilten.

Voto sei "politisch neutral, kostenlos und lokal zugeschnitten". "Kommunalpolitik ist Demokratie vor der Haustür - aber die Informationslage ist oft unübersichtlich. Voto schafft Orientierung", sagte einer der Koordinatoren des Projekts an der TU Darmstadt, Christian Stecker, über die Problematik.

Wählerinnen und Wähler können entsprechende kommunalpolitische Thesen zu ihrer Kommune gutheißen oder ablehnen - beispielsweise "In der Stadt sollte es mehr autofreie Zonen geben".

Ihre Antworten können sie mit den Positionen der Parteien und Wählergruppen vergleichen.