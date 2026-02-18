Wen wähle ich nur? Digitale Wahlhilfe kann Euch bei Eurer Entscheidung vielleicht helfen
Von Jens Albes
Wiesbaden - Für Hessens Kommunalwahlen am 15. März dieses Jahres bieten die Technische Universität (TU) Darmstadt und die gemeinnützige Organisation Voto eine weitere digitale Wahlhilfe an.
Sie heißt ebenfalls Voto und steht in 27 Städten, Gemeinden und Kreisen zur Verfügung, darunter Darmstadt, Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden und Hanau, wie die beiden Projektträger mitteilten.
Voto sei "politisch neutral, kostenlos und lokal zugeschnitten". "Kommunalpolitik ist Demokratie vor der Haustür - aber die Informationslage ist oft unübersichtlich. Voto schafft Orientierung", sagte einer der Koordinatoren des Projekts an der TU Darmstadt, Christian Stecker, über die Problematik.
Wählerinnen und Wähler können entsprechende kommunalpolitische Thesen zu ihrer Kommune gutheißen oder ablehnen - beispielsweise "In der Stadt sollte es mehr autofreie Zonen geben".
Ihre Antworten können sie mit den Positionen der Parteien und Wählergruppen vergleichen.
Frankfurt, Fulda, Marburg und Kassel stehen zur Auswahl
Beim ersten Durchgang des von mehreren Medien unterstützten Projekts bei den hessischen Kommunalwahlen 2021 wurden nach den Angaben "die Wahlhilfen mehr als 200.000-mal genutzt".
Parallel hierzu bieten für die aktuellen Kommunalwahlen am 15. März die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die ähnliche digitale Entscheidungshilfe Wahl-O-Mat an.
Wähler können diese für die vier Städte Frankfurt, Fulda, Marburg und Kassel nutzen.
Titelfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa