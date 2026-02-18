Aufgepasst! Autobahnbrücke bei Hochheim für mehrere Wochen voll gesperrt

Hochheim - Die Brücke der A671 bei Hochheim wird aufgrund von anstehenden Sanierungsarbeiten in knapp einem Monat für mehrere Wochen in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet müssen ausweichen.

Auf der A671 steht eine Sperrung an. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte, wird die Autobahn zwischen den beiden Anschlussstellen Hochheim-Süd und Gustavsburg ab circa 9.30 Uhr am Freitag, dem 20. März, wegen der notwendigen Bauarbeiten nicht nutzbar sein.

Dauern soll die Sperrung wohl bis Ende April. Über das genaue Ende werde dann separat informiert.

"Den Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, auf die Meldungen im Rundfunk zu achten", heißt es. Außerdem wird angeraten, etwaige Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und zudem gegebenenfalls auch mehr Fahrzeit einzuplanen.

Der geplante Austausch der Fahrbahnübergänge sei unumgänglich. Es handele sich um Verschleißteile, "die nach vielen Jahrzehnten der Nutzung ersetzt werden müssen".

Allen, die die A671 im betroffenen Bereich nutzen müssen, wird eine großräumige Umleitung empfohlen.