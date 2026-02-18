Aufgepasst! Autobahnbrücke bei Hochheim für mehrere Wochen voll gesperrt
Hochheim - Die Brücke der A671 bei Hochheim wird aufgrund von anstehenden Sanierungsarbeiten in knapp einem Monat für mehrere Wochen in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer im Rhein-Main-Gebiet müssen ausweichen.
Wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte, wird die Autobahn zwischen den beiden Anschlussstellen Hochheim-Süd und Gustavsburg ab circa 9.30 Uhr am Freitag, dem 20. März, wegen der notwendigen Bauarbeiten nicht nutzbar sein.
Dauern soll die Sperrung wohl bis Ende April. Über das genaue Ende werde dann separat informiert.
"Den Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, auf die Meldungen im Rundfunk zu achten", heißt es. Außerdem wird angeraten, etwaige Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und zudem gegebenenfalls auch mehr Fahrzeit einzuplanen.
Der geplante Austausch der Fahrbahnübergänge sei unumgänglich. Es handele sich um Verschleißteile, "die nach vielen Jahrzehnten der Nutzung ersetzt werden müssen".
Allen, die die A671 im betroffenen Bereich nutzen müssen, wird eine großräumige Umleitung empfohlen.
Sperrung der A671 bei Hochheim: So sehen die Umfahrungsempfehlungen aus
Fahrtrichtung Darmstadt:
- ab Schiersteiner Kreuz via A643 Richtung Mainz, danach A60, A67
- ab Wiesbadener Kreuz via A3 Richtung Würzburg, A67
- ab AS Wiesbaden-Erbenheim via A66 Richtung Frankfurt
Fahrtrichtung Wiesbaden:
- ab Rüsselsheimer Dreieck via A3 Richtung Köln
- ab Mainspitz-Dreieck via A60, A643 beziehungsweise via A60, A67, A3 Richtung Köln
Titelfoto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa