Kuh auf Weide im Taunus vermutlich durch Schuss verletzt
Friedrichsdorf - Im hessischen Friedrichsdorf wurde eine Kuh auf einer Weide in der Nacht zum Sonntag vermutlich durch einen Schuss verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen.
Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, befand sich das Tier mit weiteren Kühen auf der Weide im Sandelmühlweg in der Nähe des Hauses ihres Besitzers. Am Sonntagmorgen sei dann bei einem der Tiere eine Verletzung festgestellt worden.
Die verständigte Tierärztin untersuchte die Kuh und vermutete, dass es sich um eine Schussverletzung handelt. Das Tier wurde medizinisch versorgt und man verständigte die Polizei.
Erste Ermittlungen hätten dann laut der Sprecherin ergeben, dass Zeugen im Bereich der Weide gegen 0.10 Uhr mehrere schussähnliche Geräusche wahrgenommen hätten.
Ob diese im Zusammenhang mit der Verletzung der Kuh stehen, müsse nun ermittelt werden. Zudem sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06172-1200 entgegengenommen.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa