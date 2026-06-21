Kuh auf Weide im Taunus vermutlich durch Schuss verletzt

Friedrichsdorf - Im hessischen Friedrichsdorf wurde eine Kuh auf einer Weide in der Nacht zum Sonntag vermutlich durch einen Schuss verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht dringend Zeugen .

Die verletzte Kuh wurde von der Tierärztin medizinisch versorgt (Symbolbild). © Sven Hoppe/dpa

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, befand sich das Tier mit weiteren Kühen auf der Weide im Sandelmühlweg in der Nähe des Hauses ihres Besitzers. Am Sonntagmorgen sei dann bei einem der Tiere eine Verletzung festgestellt worden.

Die verständigte Tierärztin untersuchte die Kuh und vermutete, dass es sich um eine Schussverletzung handelt. Das Tier wurde medizinisch versorgt und man verständigte die Polizei.

Erste Ermittlungen hätten dann laut der Sprecherin ergeben, dass Zeugen im Bereich der Weide gegen 0.10 Uhr mehrere schussähnliche Geräusche wahrgenommen hätten.