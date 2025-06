Kurioser Einsatz: Polizeistreife rettet verletzten Uhu von der Autobahn

Darmstadt - Am Dienstagmorgen hat eine Polizeistreife am Darmstädter Kreuz einen verletzten Uhu von der Autobahn gerettet.

Alles in Kürze

Den Beamten gelang es, das Tier vorsichtig einzufangen und in einem Karton zur Dienststelle zu transportieren. Dort stellte sich heraus, dass es sich bei der "Eule" tatsächlich um einen "stattlichen Uhu" handelte, wie die Polizeisprecherin sagte.

Daraufhin machte sich eine Streife der Autobahnpolizei auf den Weg und fand den Vogel auch tatsächlich noch an der genannten Stelle vor.

Da sich der Vogel auch nicht von der Stelle bewegen würde, wenn Autos an ihm vorbeifuhren, sei das Tier offensichtlich verletzt.

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, hatte sich ein Autofahrer gemeldet und mitgeteilt, dass eine Eule im Bereich der Baustelle am Darmstädter Kreuz auf dem Standstreifen sitzen würde.

Vermutlich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto hatte sich der Uhu am Flügel und am Auge verletzt. Die Polizisten übergaben ihn an einen Verband für Vogelschutz im nahe gelegenen Landkreis Dieburg.

Dort soll das Tier jetzt aufgepäppelt werden, um danach wieder in die Freiheit entlassen zu werden.